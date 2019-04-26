«Татнефть» и «Казаньоргсинтез» нарастили производство в I квартале 2019 года

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). По итогам I квартала 2019 года «Татнефть» и «Казаньоргсинтез» увеличили объемы добычи нефти, производства нефтепродуктов и пластмассовых изделий. Такие данные на совете директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» озвучил его генеральный директор Рафинат Яруллин.

«В первом квартале в Татарстане выросла добыча нефти, производство нефтепродуктов и пластмассовых изделий. Среди базовых предприятий увеличили производство „Татнефть“ и „Казаньоргсинтез“. Сохранили уровни „Нэфис Косметикс“ и химзавод им. Карпова», — сообщил Яруллин, отметив, что выпуск химической продукции и резины сократился.

За отчетный период «Татнефть» добыла 7,2 млн тонн нефти — 103,1% от уровней прошлого года. Доля сверхвязкого «черного золота» в этом объеме достигла 7,7%. «Казаньоргсинтез» нарастил выпуск продукции до 102,7% от аналогичных показателей 2018 года.

В целом же, по словам Яруллина, объемы производства базовых предприятий нефтегазохимического комплекса республики снизились на 1% по сравнению с прошлогодними уровнями. «Нижнекамскнефтехим» показал снижение на 1,9%, «Таиф-НК» — на 4,2%. Самое сильное падение показателей оказалось у шинного комплекса «Татнефти» и Казанского завода синтетического каучука — минус 40 и 90% соответственно.

«Такое снижение отмечается впервые с 2009 года. На результатах сказались проблемы с обеспечением сектора резиновых изделий сырьем и оборотными средствами, а также снижение цен на ряд пластиков», — заключил Рафинат Яруллин.

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