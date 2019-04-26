Фарид Мухаметшин в своем Инстаграме рассказал, как начал учить татарский язык в 45 лет

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Накануне, 25 апреля, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выступил на Всероссийском форуме родного языка и рассказал о том, как начал учить татарский язык в 45 лет. Видео он опубликовал на своем Instagram-аккаунте.
Видеоролик с яркими кадрами с форума и выступлением самого Мухаметшина сопровождается фрагментом его речи на чистом татарском языке.
«До 45 лет я не говорил на татарском языке. Если со мной поздоровались на татарском, мог ответить „Исәнмесез“. Но и до меня дошло, появилась ответственность. „Чем я хуже других?“, подумал я. И начал изучать родной язык. Если разговариваешь на языке отца, деда, на котором разговаривали многие столетия, совсем по-другому себя чувствуешь», — говорится в видео.
Текст под видео начинается со слов Мухаметшина о том, что сегодня в Татарстане отмечается 133-летие со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.
«Сохранение и развитие языка — важнейшее политическое дело государственного масштаба. Если язык живет, то живет и народ, который им пользуется. И мы приложим все усилия, чтобы наш язык жил. Это наша приоритетная задача», — отметил в комментариях Председатель Госсовета РТ.
Сегодня в Татарстане проходят торжества по случаю Дня родного языка и 133-летия со дня рождения Габдуллы Тукая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня мы отмечаем День рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Накануне в Казани открылся Всероссийский форум родных языков. Мне было очень приятно вручить награды юным участникам форума - победителям Международной олимпиады по татарскому языку. Я благодарю ребят и их родителей за такое трепетное отношение к татарскому языку! Сохранение и развитие языка – важнейшее политическое дело государственного масштаба. Если язык живет, то живет и народ, который им пользуется. И мы приложим все усилия, чтобы наш язык жил. Это наша приоритетная задача.