Фарид Мухаметшин в своем Инстаграме рассказал, как начал учить татарский язык в 45 лет

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Накануне, 25 апреля, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выступил на Всероссийском форуме родного языка и рассказал о том, как начал учить татарский язык в 45 лет. Видео он опубликовал на своем Instagram-аккаунте.

Видеоролик с яркими кадрами с форума и выступлением самого Мухаметшина сопровождается фрагментом его речи на чистом татарском языке.

«До 45 лет я не говорил на татарском языке. Если со мной поздоровались на татарском, мог ответить „Исәнмесез“. Но и до меня дошло, появилась ответственность. „Чем я хуже других?“, подумал я. И начал изучать родной язык. Если разговариваешь на языке отца, деда, на котором разговаривали многие столетия, совсем по-другому себя чувствуешь», — говорится в видео.

Текст под видео начинается со слов Мухаметшина о том, что сегодня в Татарстане отмечается 133-летие со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

«Сохранение и развитие языка — важнейшее политическое дело государственного масштаба. Если язык живет, то живет и народ, который им пользуется. И мы приложим все усилия, чтобы наш язык жил. Это наша приоритетная задача», — отметил в комментариях Председатель Госсовета РТ.

Сегодня в Татарстане проходят торжества по случаю Дня родного языка и 133-летия со дня рождения Габдуллы Тукая.

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