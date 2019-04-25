Òàòàð-èíôîðì

25 àïðåëÿ 2019, 18:42

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ âûñîêî îöåíèë ïðîåêòû Êàçàíñêîãî ôîðóìà ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòðàí ÎÈÑ

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ âûñîêî îöåíèë ïðîåêòû Êàçàíñêîãî ôîðóìà ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòðàí ÎÈÑ

Ôîòî: tatarstan.ru

Îñîáîå âíèìàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïðèâëåêëî ïðèëîæåíèå, îðãàíèçóþùåå îáåñïå÷åíèå ñåëü÷àí ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ íà ïîëÿõ XI Ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñàììèòà «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» ñ ó÷àñòíèêàìè V Êàçàíñêîãî ôîðóìà ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòðàí ÎÈÑ. Îí âûñîêî îöåíèë ïðåäñòàâëåííûå ïðîåêòû, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

«ß î÷åíü ãîðä, ÷òî ó íàñ èìååòñÿ òàêàÿ ôîðìà îáùåíèÿ. Âû ðàçðàáàòûâàåòå ìàññó èíòåðåñíûõ è ïîëåçíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðåøàòü î÷åíü ìíîãî çàäà÷, äåëàþò æèçíü ëþäåé áîëåå êîìôîðòíîé», – ïîä÷åðêíóë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ, îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì ôîðóìà.

ÐœÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ð¹ ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚ &quot;Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ â€“ Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€: KazanSummit 2019&quot;

Âíèìàíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÒ è äðóãèõ ïî÷åòíûõ ãîñòåé áûëè ïðåäñòàâëåíû â îáùåé ñëîæíîñòè äåñÿòü ïðîåêòîâ. Ïðåäñòàâèòåëè Âåëèêîáðèòàíèè ïðåçåíòîâàëè ïðèëîæåíèå, â äîñòóïíîé è óâëåêàòåëüíîé ôîðìå çíàêîìÿùåå äåòåé ñ Êîðàíîì è èñëàìñêèìè öåííîñòÿìè, ðàçðàáîò÷èêè èç Òàòàðñòàíà – îíëàéí-ñåðâèñ ïî àðåíäå îáîðóäîâàíèÿ è òåõíèêè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ, ñòðîèòåëüíûõ è èíûõ ðàáîò, à äåëåãàòû èç Èðàíà – íîâóþ òåõíîëîãèþ î÷èñòêè âîäû.

Îñîáîå âíèìàíèå Ìèííèõàíîâà ïðèâëåêëî ðàçðàáîòàííîå äðóãîé òàòàðñòàíñêîé ôèðìîé ïðèëîæåíèå, îðãàíèçóþùåå îáåñïå÷åíèå æèòåëåé ìàëûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïîëîæèòåëüíî îöåíèë ïðîåêò è ïðåäëîæèë ñïåöèàëèñòàì Ìèíñåëüõîçïðîäà ÐÒ èçó÷èòü åãî âîçìîæíîñòè.

ÐœÐµÐ¶Ð´ÑƒÐ½Ð°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹ ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ð¹ ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ‚ &quot;Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ â€“ Ð˜ÑÐ»Ð°Ð¼ÑÐºÐ¸Ð¹ Ð¼Ð¸Ñ€: KazanSummit 2019&quot;

Êðîìå òîãî, áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ðåøåíèÿ â îáðàçîâàíèè, ÆÊÕ è ðåêðóòèíãå ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ÈÒ-êîìïàíèé. 

Êàê ðàíåå ñîîáùàëî ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì», V Êàçàíñêèé ôîðóì ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòðàí ÎÈÑ ñòàðòîâàë 20 àïðåëÿ è áóäåò ðàáîòàòü äî 26-ãî ÷èñëà. Ïî èòîãàì îòáîðà îïðåäåëåíû 30 ëó÷øèõ ñòàðòàïîâ, äëÿ êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî îíëàéí-îáó÷åíèå è èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ ïðèãëàøåííûìè ýêñïåðòàìè èç Ðîññèè, Àíãëèè, ÑØÀ, ÎÀÝ, Èíäèè è Ïàêèñòàíà.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Æèòåëè ñåë Òàòàðñòàíà ñìîãóò ñíèìàòü íàëè÷íûå â êàññàõ ìàãàçèíîâ
Íîâîñòè äíÿ
19:24
Â Êàçàíè âî âðåìÿ ñòóäåí÷åñêîãî ìàðøà Ïîáåäû ïåðåêðîþò Êðåìëåâñêóþ óëèöó

Ó÷àñòíèêè ìàðøà âîçëîæàò öâåòû ê ïàìÿòíèêó Ìóñå Äæàëèëþ è îðãàíèçóþò òîðæåñòâåííîå øåñòâèå.

19:20
Â Òàòàðñòàíå ôîðìèðóåòñÿ êîíöåïöèÿ ïîëèëèíãâàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàçðàáîòàííàÿ êîíöåïöèÿ äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà ê 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.

19:17
Æèòåëè êàçàíñêîãî ïîñåëêà Äàëüíèé ïåðåæèâàþò, ÷òî èõ çàòîïèò òàëûìè âîäàìè

Ïðè÷èíîé äëÿ âîëíåíèé ñòàëè êó÷è ñíåãà, êîòîðûå çàâåçëè íà òåððèòîðèþ áëèç ïîñåëêà åùå çèìîé.

19:10
Êîëëåäæ Çàèíñêà ñòàë ëó÷øèì ó÷ðåæäåíèåì îáðàçîâàíèÿ íà âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Óñïåõ è áåçîïàñíîñòü»

Ó÷ðåæäåíèå çàÿâèëî î ñåáå íà V Âñåðîññèéñêîé íåäåëå îõðàíû òðóäà.

18:56
Êàçàíñêèé «Çåíèò» ïðîáèëñÿ â ôèíàë ÷åìïèîíàòà Ðîññèè

Êîìàíäà èç ñòîëèöû Òàòàðñòàíà ïîáåäèëà â ñåðèè äî äâóõ ïîáåä íîâîóðåíãîéñêèé «Ôàêåë».

18:51
Â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå íåçàêîííî äîáûëè ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, ïðè÷èíèâ óùåðá â 4,5 ìëí ðóáëåé

Îáúåì íåçàêîííîé äîáû÷è èñêîïàåìûõ ïðåâûñèë 31 òûñÿ÷ó êóáîìåòðîâ.

18:42
Ìèííèõàíîâ âûñîêî îöåíèë ïðîåêòû Êàçàíñêîãî ôîðóìà ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòðàí ÎÈÑ

Îñîáîå âíèìàíèå Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïðèâëåêëî ïðèëîæåíèå, îðãàíèçóþùåå îáåñïå÷åíèå ñåëü÷àí ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.

18:28
Ìèíòèìåð Øàéìèåâ: Òàòàðñòàí äîëæåí îòëè÷èòüñÿ îáåñïå÷åíèåì ñîõðàííîñòè êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ

Ðåñïóáëèêà óñïåøíî ðåàëèçîâàëà ìàñøòàáíûé ïðîåêò ïî âîññòàíîâëåíèþ Áîëãàðà è Ñâèÿæñêà, íàïîìíèë Ãîññîâåòíèê ÐÒ.

18:21
Â Êàçàíè îñóäèëè æèòåëåé Éîøêàð-Îëû, êîòîðûå ãðàáèëè ïðîäàâöîâ áèòêîéíîâ, ïðèêèíóâøèñü ïîëèöåéñêèìè

Ïî ìíåíèþ îäíîãî èç àäâîêàòîâ, ñëó÷èâøååñÿ íåëüçÿ ñ÷èòàòü ïðåñòóïëåíèåì, òàê êàê áèòêîéíû íå ñ÷èòàþòñÿ äåíåæíîé åäèíèöåé.

18:18
Æèòåëè ñåë Òàòàðñòàíà ñìîãóò ñíèìàòü íàëè÷íûå â êàññàõ ìàãàçèíîâ

Ïîëó÷èòü äåíüãè, íå äîáèðàÿñü äî áàíêîìàòà èëè îòäåëåíèÿ áàíêà, óæå ìîãóò æèòåëè 19 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñàáèíñêîãî ðàéîíà.

18:12
ÒÎÑÝÐ «Íàáåðåæíûå ×åëíû» ïðèçíàíà ëó÷øåé èíâåñòèöèîííîé ïëîùàäêîé â Ðîññèè

Çà òðè ãîäà â Àâòîãðàä áûëè ïðèâëå÷åíû 15 ìëðä ðóáëåé èíâåñòèöèé, ñîçäàíî 3,4 òûñ. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

18:04
Îëüãà Ïàâëîâà: Ëþäè êóëüòóðû è èñêóññòâà íå äîëæíû çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè ôèíàíñîâ è áóõãàëòåðèè

Äåïóòàò Ãîñäóìû îò Òàòàðñòàíà ñòàëà ýêñïåðòîì íà ïëîùàäêå äåáàòîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè» â Êàçàíè.

17:56
Ãîñàëêîãîëüèíñïåêöèÿ ÐÒ îïðåäåëèëà ëó÷øèå è õóäøèå îáðàçöû äîêòîðñêîé êîëáàñû

Ýêñïåðòû ïðîäåãóñòèðîâàëè íå òîëüêî êîëáàñó, ïðîèçâåäåííóþ â Òàòàðñòàíå, íî è ïðèâåçåííóþ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ.

17:44
Åäèíûå íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû õàëÿëü ïîÿâÿòñÿ â íîÿáðå 2019 ãîäà

Ïåðâûå íàöñòàíäàðòû ñòàíóò ïîëíîöåííûìè ïîñëå àïðîáàöèè íà ðûíêå õàëÿëü-ïðîäóêöèè, îòìåòèë çàìãëàâû Ðîññòàíäàðòà Àíòîí Øàëàåâ.

17:36
Ìèííèõàíîâ çàÿâèë î áåçóñëîâíîé ïîääåðæêå ðàçâèòèÿ èñëàìñêèõ ôèíàíñîâ â Ðîññèè

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîñåòèë äèñêóññèîííóþ ïëîùàäêó SberTalk, îðãàíèçîâàííóþ íà ïîëÿõ KazanSummit 2019.

17:22
Êàìàëîâöû ñ àíøëàãîì âûñòóïèëè íà òåàòðàëüíîì ôåñòèâàëå èìåíè Èìðå Ìàäà÷à â Áóäàïåøòå

Â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ ïðèñóòñòâîâàëè òåàòðû èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà: Ðîññèþ ïðåäñòàâèëè ÒÃÀÒ èìåíè Êàìàëà è ìîñêîâñêèé òåàòð èìåíè Âàõòàíãîâà.

17:12
Øêîëüíèêè ÐÒ ñòàëè ôàâîðèòàìè äåòñêîãî êîíêóðñà Âñåðîññèéñêîé íåäåëè îõðàíû òðóäà â Ñî÷è

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ, Åëèçàâåòà Ãàðàåâà è Àëèíà Ñàäûêîâà ñòàëè ïðèçåðàìè ïðîåêòà «Îõðàíà òðóäà ãëàçàìè äåòåé».

17:00
«Ïðîêà÷àéñÿ äî ïèàðùèêà çà òðè äíÿ»: â Êàçàíè ñòàðòîâàë ôîðóì Russian PR Week-2019

Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà âûñòóïÿò ñïèêåðû èç MDK, «Ñèòèìîáèëà», Mail.Ru Group è «Áèëàéíà».

16:48
Ìèííèõàíîâ íàçâàë «Êàçàíü Ýêñïî» óäîáíîé ïëîùàäêîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ KazanSummit

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ñ÷èòàåò, ÷òî ñìåíà ëîêàöèè ýêîíîìè÷åñêîé êîíôåðåíöèè áûëà ïðàâèëüíûì ðåøåíèåì.

16:41
Ýêñ-ðàáîòíèöà «×åëíû-Õëåáà», ëèøèâøàÿñÿ ðóêè íà ïðîèçâîäñòâå, îòñóäèëà 300 òûñÿ÷ ðóáëåé

Æåíùèíà 17 ëåò èñïûòûâàåò áîëè è ïüåò ëåêàðñòâà, à íèêàêèõ êîìïåíñàöèé îò êîìïàíèè îíà òàê è íå ïîëó÷èëà.

16:40
Îáëàäàòåëåì Ãðàí-ïðè íà Ìåæäóíàðîäíîé îëèìïèàäå ïî òàòàðñêîìó ÿçûêó ñòàë ÿïîíåö ×èõèðî Òàãó÷è

Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï îëèìïèàäû ïðîõîäèë 22 — 25 àïðåëÿ.

16:28
Ãëàâà Ñîþçà òîðãîâûõ ïàëàò è áèðæ Òóðöèè: «ß ïîçàâèäîâàë èíâåñòîðàì, ðàáîòàþùèì â Òàòàðñòàíå»

Òóðöèÿ íàìåðåíà óâåëè÷èòü èíâåñòèöèè â Òàòàðñòàí, îòìåòèë Ðèôàò Õèñàðäæèêëûîãëó.

16:20
«Ïðîôåññèè áèáëèîòåêàðÿ è ïî÷òàëüîíà íóæíû»: ó÷åíèêè ãèìíàçèè ¹96 ãîòîâÿòñÿ ê ÷åìïèîíàòó WorldSkills

Ãèìíàçèÿ ¹ 96 ó÷àñòâóåò â ïðîåêòå «Îäíà øêîëà — îäíà ñòðàíà» íà îòêðûòèè ÷åìïèîíàòà ïî ïðîôìàñòåðñòâó WorldSkills Kazan 2019.

16:10
Ñîëü, ïèâî è êàó÷óê: Êàçàõñòàíñêèå ïðîèçâîäèòåëè èùóò ïàðòíåðîâ â Òàòàðñòàíå íà KazanSummit
16:04
Ìèííèõàíîâ: Ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè õàëÿëü äàåò îãðîìíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ íàøåãî ðûíêà

Áîëåå 20 ìëí ðîññèéñêèõ ìóñóëüìàí íóæäàþòñÿ â òîâàðàõ è óñëóãàõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàíäàðòàì õàëÿëü.

Ñîáûòèÿ