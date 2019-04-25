Ìèííèõàíîâ âûñîêî îöåíèë ïðîåêòû Êàçàíñêîãî ôîðóìà ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòðàí ÎÈÑ

(Êàçàíü, 25 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ íà ïîëÿõ XI Ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñàììèòà «Ðîññèÿ – Èñëàìñêèé ìèð: KazanSummit 2019» ñ ó÷àñòíèêàìè V Êàçàíñêîãî ôîðóìà ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòðàí ÎÈÑ. Îí âûñîêî îöåíèë ïðåäñòàâëåííûå ïðîåêòû, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
«ß î÷åíü ãîðä, ÷òî ó íàñ èìååòñÿ òàêàÿ ôîðìà îáùåíèÿ. Âû ðàçðàáàòûâàåòå ìàññó èíòåðåñíûõ è ïîëåçíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðåøàòü î÷åíü ìíîãî çàäà÷, äåëàþò æèçíü ëþäåé áîëåå êîìôîðòíîé», – ïîä÷åðêíóë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ, îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì ôîðóìà.
Âíèìàíèþ Ïðåçèäåíòà ÐÒ è äðóãèõ ïî÷åòíûõ ãîñòåé áûëè ïðåäñòàâëåíû â îáùåé ñëîæíîñòè äåñÿòü ïðîåêòîâ. Ïðåäñòàâèòåëè Âåëèêîáðèòàíèè ïðåçåíòîâàëè ïðèëîæåíèå, â äîñòóïíîé è óâëåêàòåëüíîé ôîðìå çíàêîìÿùåå äåòåé ñ Êîðàíîì è èñëàìñêèìè öåííîñòÿìè, ðàçðàáîò÷èêè èç Òàòàðñòàíà – îíëàéí-ñåðâèñ ïî àðåíäå îáîðóäîâàíèÿ è òåõíèêè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ, ñòðîèòåëüíûõ è èíûõ ðàáîò, à äåëåãàòû èç Èðàíà – íîâóþ òåõíîëîãèþ î÷èñòêè âîäû.
Îñîáîå âíèìàíèå Ìèííèõàíîâà ïðèâëåêëî ðàçðàáîòàííîå äðóãîé òàòàðñòàíñêîé ôèðìîé ïðèëîæåíèå, îðãàíèçóþùåå îáåñïå÷åíèå æèòåëåé ìàëûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïîëîæèòåëüíî îöåíèë ïðîåêò è ïðåäëîæèë ñïåöèàëèñòàì Ìèíñåëüõîçïðîäà ÐÒ èçó÷èòü åãî âîçìîæíîñòè.
Êðîìå òîãî, áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ðåøåíèÿ â îáðàçîâàíèè, ÆÊÕ è ðåêðóòèíãå ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ÈÒ-êîìïàíèé.
Êàê ðàíåå ñîîáùàëî ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì», V Êàçàíñêèé ôîðóì ìîëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòðàí ÎÈÑ ñòàðòîâàë 20 àïðåëÿ è áóäåò ðàáîòàòü äî 26-ãî ÷èñëà. Ïî èòîãàì îòáîðà îïðåäåëåíû 30 ëó÷øèõ ñòàðòàïîâ, äëÿ êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî îíëàéí-îáó÷åíèå è èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ ïðèãëàøåííûìè ýêñïåðòàìè èç Ðîññèè, Àíãëèè, ÑØÀ, ÎÀÝ, Èíäèè è Ïàêèñòàíà.