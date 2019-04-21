Шесть дней нетворкинга и роста: в ИТ-парке открылся форум молодых предпринимателей

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк» стартовал V Казанский форум молодых предпринимателей стран Организации Исламского сотрудничества и регионов России. Открыл форум первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Я очень рад приветствовать вас здесь. Все вы являетесь источниками ресурсов друг для друга. Я надеюсь, что эти шесть дней форума будут полезными», — обратился к участникам Сулейманов.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина поприветствовала участников и дала три главных совета начинающим предпринимателям: верить в то, что ты делаешь; контролировать себя, ситуацию и команду; расширять границы благодаря новым знакомствам и вослекать их в процесс создания продукта.

«Спасибо за ваше время здесь, потому что время — это главная инвестиция. Пожалуйста, убедитесь, что она окупится. А Татарстан — это лучшее место для инвестиций. В Казани есть дух предпринимательства, который вам поможет», — добавила Минуллина.

Директор технопарка Антон Грачев рассказал участникам о предстоящей работе в рамках форума и отметил: «Нетворкинг поможет вам расти быстрее, найти новых партнеров. Постарайтесь как можно лучше презентовать свою идею, очаруйте инвесторов».

В 2019 году участниками форума стали около 140 человек из 30 исламских стран, а также представители бизнес-сообщества из регионов России.

Предприниматель из Ливана Эдвард Бетар приехал с мобильным приложением, благодаря которому его команда реагирует на заявку по сбору мусора из домов и отправляет его на мусоропереробатывающие заводы. На данный момент уже 5 тысяч пользователей попробовали такую возможность.

«Для меня этот форум — это новые знакомства, расширение границ и поиск инвестиций. Также это возможность показать наш социальный проект и доказать, что такие проекты тоже важны и значимы в мире бизнеса. Я счастлив быть здесь. Мы чувствуем, что нам здесь рады», — сказал Эдвард.

Спикерами и экспертами форума выступят основатели стартапов, венчурные капиталисты, руководители C-класса из ведущих технологических фирм в России и по всему миру. Лучшие проекты участники представят инвесторам в рамках X Международного экономического саммита России и стран ОИС — KazanSummit 2019.

В 2018 году в форуме приняли участие более 700 представителей из 50 стран, а число привлеченных инвестиций составило свыше 2 млн долларов.

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