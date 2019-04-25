(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о безусловной поддержке развития исламских финансов в России. Он сделал это на дискуссионной площадке SberTalk, организованной Сбербанком на полях XI Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов констатировал, что Сбербанк уделяет большое внимание развитию инструментов исламского финансирования. При этом он подчеркнул: «Татарстан в свою очередь будет всегда поддерживать это начинание».

На дискуссионной площадке были представлены результаты исследования внедрения исламских финансовых инструментов в бизнес-модель Сбербанка. Кроме того, участники сессии обсудили текущее развитие исламских финансов в России и потенциал сотрудничества российских предпринимателей с партнерами из стран Персидского залива.

Кроме того, на мероприятии были презентованы возможности нового исламского финтех-проекта PayZakat – цифровой платежной системы для сбора и распределения пожертвований, основанной на искусственном интеллекте, отмечает пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанка России.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», управляющая компания «Ак Барс Капитал» заключила соглашение о сотрудничестве с Духовным управлением мусульман РТ. Документ позволит осуществлять отбор ценных бумаг в соответствии с нормами ислама.

XI Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2019» открылся в Казани 24 апреля. В мероприятии участвуют более 3 тыс. делегатов из 72 стран и 38 регионов России. Деловая программа саммита включает 50 тематических сессий.

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