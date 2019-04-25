Татар-информ

25 апреля 2019, 14:42

Экономика и финансыОбщество

Муфтий РТ: «Мы создали фильтр отсева и выборки ценных бумаг, соответствующих исламским критериям»

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Экономика и финансыОбщество

Муфтий РТ: «Мы создали фильтр отсева и выборки ценных бумаг, соответствующих исламским критериям»

Фото: Егор Никитин

«Ак Барс Капитал» на KazanSummit подписал соглашение с ДУМ РТ о халяльном отборе акций.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Управляющая компания «Ак Барс Капитал» заключила соглашение о сотрудничестве с Духовным управлением мусульман РТ. Документ, подписанный на полях KazanSummit 2019, позволит осуществлять отбор ценных бумаг в соответствии с нормами ислама.

Новая методика станет основой для первого в России халяльного паевого инвестиционного фонда, сообщили журналистам представители управляющей компании. Из более чем 280 видов акций, торгующихся на Московской бирже, специалисты выбрали те, которые соответствуют нормам ислама. На основе десяти самых ликвидных из них был создан пятилетний портфель.

Актуальность такого инвестиционного инструмента подтвердил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, который подписал соглашение со стороны ДУМ РТ.

«Паевые инвестфонды занимаются покупкой и продажей ценных бумаг на рынке, который наполнен акциями самых разных компаний. Часть из них с точки зрения исламской этики занимается приемлемыми операциями, другие – нет. Мы создали фильтр отсева и выборки ценных бумаг, которые соответствуют исламским критериям», – объяснил Самигуллин механизм работы новой методики.

По его словам, созданием методики занимались специалисты Российского исламского университета, которые затем передали ее в ДУМ РТ. Специальный орган муфтията – Совет улемов согласовал проект и закрепил за ним внешний шариатский контроль.

«Речь идет о комитете, который в постоянном режиме будет следить за выполнением данной методики. Он будет вписан в структуру управляющей компании», – отметил Камиль хазрат.

В завершение своего выступления он предположил, что такой продукт будет востребован среди мусульман, поскольку позволяет не просто хранить деньги на счетах, но и зарабатывать.

«При этом все операции будут соответствовать нормам ислама», – подчеркнул муфтий РТ. 

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