(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Следком расследует обстоятельства гибели двух братьев, отравившихся дымом в Лаишевском районе, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По предварительным данным, в дом незаконно подвели газовую трубу к печи отопления. Пьяные мужчины не открыли заслонку и надышались угарным газом. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнил Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в одном из домов в селе Тарлаши нашли тела двоих мужчин в возрасте 61 и 67 лет.

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