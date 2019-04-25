Татар-информ

25 апреля 2019, 15:29

Происшествия

Следком расследует обстоятельства гибели двух братьев, отравившихся дымом в Лаишевском районе

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Происшествия

Следком расследует обстоятельства гибели двух братьев, отравившихся дымом в Лаишевском районе

Трагедия произошла в селе Тарлаши.

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Следком расследует обстоятельства гибели двух братьев, отравившихся дымом в Лаишевском районе, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По предварительным данным, в дом незаконно подвели газовую трубу к печи отопления. Пьяные мужчины не открыли заслонку и надышались угарным газом. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнил Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в одном из домов в селе Тарлаши нашли тела двоих мужчин в возрасте 61 и 67 лет.

 

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