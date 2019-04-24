Самовольное подключение газовой горелки к печи стало причиной гибели двух мужчин в Татарстане

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Самовольное подключение газовой печной горелки к печи, предположительно, стало причиной гибели двух мужчин в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение об отравлении угарным газом двух человек в частном доме в селе Тарлаши Лаишевского района республики пришло сегодня в 16.14 на единый номер вызова экстренных служб 112», – рассказали в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову медики скорой помощи обнаружили в доме тела двух мужчин (61 и 67 лет). По предварительной версии, мужчины погибли, надышавшись угарным газом.

Не исключено, что причиной утечки газа стало самовольное подключение газовой печной горелки к печи.



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