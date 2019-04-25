«Профессии библиотекаря и почтальона нужны»: ученики гимназии №96 готовятся к чемпионату WorldSkills

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Гимназия № 96 Вахитовского района Казани участвует в проекте «Одна школа — одна страна» чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills Kazan 2019. Ученики подготовили проекты по профессиям библиотекаря и почтальона, чтобы представить их делегации из Индии на открытии чемпионата.

«К нам приедет делегация из Индии. Предварительно они посетили нашу школу еще в декабре, тогда мы обговорили порядок проведения мероприятия на август. Они пообщались с детьми, обменялись сувенирами, связанными с Индией и с Казанью. Ожидаем делегацию из 60 человек», — рассказал директор гимназии Сергей Бузюкин.

Школа подготовила обширную программу встречи гостей, представления своей гимназии и Казани в целом, а также мастер-классы и открытые уроки. Подготовка к мероприятию в августе идет уже с декабря.

«Подготовку к празднику ведут учителя английского языка. Ведь это возможность не только детям не просто поучаствовать, но и возможность пообщаться с носителями и упрочить свои знания по многим направлениям», — сообщил директор.

Мероприятие будет рассчитано на 3 часа, в него войдет представление Республики Татарстан иностранным гостям, экскурсия по музею школы и осмотр стендов о Великой Отечественной войне, совместное изготовление сувениров и проведение Сабантуя для гостей из Индии.

«Наши ученики будут волонтерами на этом мероприятии. Они не смогут быть волонтерами на самом чемпионате, но они будут помогать в организации праздника для индийской делегации. Мы уже ведем отбор ребят, с которыми будем проводить работу, чтобы упрочить их знания иностранного языка», — подытожил Бузюкин.

Ученики школы показали свою концертную программу с представлением школы и танцами. Открытые уроки и мастер-классы посвящены движению WorldSkills в России. На них преподаватели знакомят детей с историей чемпионата, странами-участниками и правилами проведения.

Ученицы начальных классов подготавливают сувениры, которые они будут делать с гостями из Индии. Сувенирная матрешка, которую в итоге заберут с собой делегаты, берет часть русского фольклора и татарского.

«Мы делаем матрешки для гостей из Индии, которые они закончат вместе с нами летом и потом заберут с собой в качестве сувениров от нашей школы. Матрешка — это русский народный подарок, но она украшена татарским тюльпаном, который уже символ нашей республики», — рассказала ученица 3 «Б» класса Лиана.

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало о том, как идет подготовка СОШ № 33 в Авиастроительном районе города. За школой закреплен Бахрейн, но она впечатлила делегацию из Канады, которая теперь тоже желает посетить именно эту школу.

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