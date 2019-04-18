«За нами закреплен Бахрейн, но мы ждем и Канаду»: СОШ № 33 в проекте «Одна школа — одна страна»

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Рамис Габасов). В рамках чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 более 50 школ Казани и Зеленодольска участвуют в программе «Одна школа — одна страна». Этот проект нацелен на объединение чемпионов различных компетенций с учениками школ РТ.

«В рамках проведения чемпионата WorldSkills в нашей школе прошло большое количество мероприятий. Это и праздничная программа, и мастер-классы, и уроки WorldSkills. Также в январе этого года нашу школу посетил представитель оргкомитета чемпионата из Канады Терри Кук», — рассказывает ученик 10-го класса Дамир.

В рамках проекта «Одна школа — одна страна» за каждой из отобранных школ закрепляется одна или две страны-участницы чемпионата.

«За школой закреплен Бахрейн. Но в начале этих „назначений“ представители страны отказались. И теперь на связь не выходят. Однако после визита в нашу школу представителя Канады по WorldSkills он был настолько впечатлен, что сказал — неважно, согласится Бахрейн или нет, мы хотим посетить вашу школу в рамках проекта в августе», — пояснила корреспонденту «Татар-информ» завуч школы Ирина Акулинина.

В августе гостей школы ждет интерактивная программа, подготовленная учениками. «Это торжественная встреча в фойе школы, визитка учеников с программой на английском и русском языках, экскурсия по школе также на двух языках и посещение мастер-классов», — дополнила завуч.

Сами же участники праздничного мероприятия, ученики, мыслят поистине футуристично. Так, ученик 10А класса Дамир планирует стать пилотом и разочарован, что таких компетенций на чемпионате не представляется. А самые маленькие, ученики начальных классов, летят выше и хотят стать «космическими гидами» и «экскурсоводами по Луне».

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