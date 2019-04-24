Защитник «Рубина» о серии без побед: Давление сказывается на психологическом состоянии игроков

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал воздействие на команду серии без побед после ничьей с «Уфой». Игра завершилась со счетом 1:1.

«Нам нужны очки. Нам нужно побеждать, а мы играем дома с "Уфой" вничью. Мы недовольны. Есть давление после серии игр без побед. Это сказывается на психологическом состоянии, это некомфортно. Болельщики не так поддерживают. Но нужно преодолевать это, справляться с этим», – заявил футболист журналистам.

Кроме того, Сорокин рассказал о своем голе, который позволил казанцам сравнять счет: «Надеюсь забивать дальше. Защитник должен забивать, если идет на стандартное положение».

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