«Рубин» едва спасся от поражения в матче с «Уфой»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном домашнем матче казанский «Рубин» сумел лишь свести вничью (1:1) встречу с «Уфой», отыгравшись во втором тайме.

Стартовав 2 марта в весенней части чемпионата России с победы над «Ахматом» (1:0), вот уже второй месяц, шесть туров кряду, «Рубин» не знает радости побед. Команда Курбана Бердыева все ближе к зоне вылета и все дальше от благополучной середины.

Поэтому за пять туров до конца чемпионата каждое очко для «Рубина» – на вес золота. Сегодняшний матч из-за дисквалификации пропустил полузащитник казанцев Хорен Байрамян, из-за небольших травм не сыграли защитники Владимир Гранат и Виталий Устинов. Бросилось в глаза, что в стартовый состав хозяев попал нападающий Александр Бухаров, не забивающий второй год. При этом впервые появился на скамейке «Рубина» новый член тренерского штаба хозяев – Олег Кузьмин.

Наставник казанцев Курбан Бердыев перед матчем уважительно отозвался о своем визави Вадиме Евсееве.

«Пути назад у многих может не появиться: “Уфа“ – тяжелый и сложный соперник, команда с характером, – сказал он в эфире канала «Матч Премьер». – Лишнее подтверждение тому – матч с ЦСКА. У них достаточно амбициозный тренер, который не даст расслабиться. “Уфа“ и при Кириченко неплохо выглядела, просто где-то не везло».

Говоря о кадровых проблемах казанцев, специалист продемонстрировал оптимизм: «Результаты “Рубина“? Есть мера ответственности, но позитивно смотрю в будущее. Кому забивать после ухода Азмуна? У нас есть Сагитов, Полоз и Бухаров. Байрамян неплохо выглядит, но у него то травма, то дисквалификация. Надеюсь, все будет нормально».

А вот главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев перед матчем заявил, что его команда должна думать в первую очередь о собственной игре: «Нам прежде всего надо о себе думать, а не о сопернике. Мы разбирали “Рубин“, смотрели, анализировали. Находимся не в лучшем состоянии в плане очков. Игровые кондиции? Нам не составляет труда играть через третий день на четвертый. Дисквалификации? У нас есть обойма игроков, 24-25 человек, из кого можно выбрать».

Хотя и казанцы, и уфимцы предпочитают игру от обороны, получилось так, что с первых же минут встречи именно хозяева отдали инициативу гостям, предпочитая игру вторым номером на контратаках. Долгое время до голевых моментов дело не доходило, но в середине первого тайма «Рубин» упустил очень хороший момент. На 34-й минуте партнеры вывели на идеальную ударную позицию Игоря Калинина, но тот в ворота не попал.

А вот гости уже в добавленные к основному времени первого тайма минуты своим шансом воспользовались. Чешский полузащитник уфимцев Ондржей Ванек ловко подправил пяткой дальний удар Даниила Кругового, 0:1. Еще и Бухарова хозяева потеряли из-за травмы.

Разумеется, с начала второго тайма казанцы большими силами пошли вперед. Бердыев усилил нападение, выпустив на замену свежего Романа Акбашева. И уже через три минуты «Рубин» забил. Все прошло стандартно: навес в штрафную Дмитрия Полоза, удар головой Егора Сорокина в самый угол ворот «Уфы», 1:1. Пятый гол защитника «Рубина», который теперь стал лучшим бомбардиром команды.

Пропустив ответный мяч, уфимцы резко взвинтили темп и прочно обосновались на половине поля «Рубина». Нелегко в эти минуты пришлось хозяевам, но они сумели-таки отстоять столь важное для них очко.

После 25 туров в активе «Рубина» 31 очко и десятое место в турнирной таблице. В следующем туре 29 апреля в Москве казанцы сыграют со «Спартаком».

«Рубин» (Казань) – «Уфа» (Уфа) – 1:1 (0:1).

Голы забили: Сорокин (72) – Ванек (45+2).

Предупреждены: Могилевец, Сорокин, Акбашев – Карп.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Цаллагов, Камболов, Уремович, Сорокин, Калинин, Могилевец (Акбашев, 69), Иг. Коновалов, Подберезкин (Башкиров, 83), Полоз, Бухаров (Сагитов, 33).

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