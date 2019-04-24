Наставник «Уфы»: «Ничья с “Рубином“ устраивает и нас, и соперника»

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев назвал ничью с казанским «Рубином» результатом, устраивающим обе команды.

«Думаю, ничья идет в актив обеих команд, она устраивает и нас, и соперника. Остальное же узнаем в конце сезона», – заявил специалист.



При этом он провел краткий анализ всего матча: «Обе команды хотели выиграть. Нам удалось забить в первом тайме, сопернику со стандарта удалось это во втором. Сегодня у нас что-то в атаке получалось, однако в обороне возникли проблемы из-за состава. К счастью, мы вышли из этой ситуации».

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