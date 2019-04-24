На фестивале «Пасхальное чудо» на Кремлевской набережной научат раскрашивать пасхальные яйца

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). 28 апреля Кремлевская набережная Казани приглашает всех жителей и гостей столицы на фестиваль «Пасхальное чудо», сообщают организаторы.



С 13:00 на Центральной аллее посетителей ждет увлекательная программа с мастер-классами, викторинами, конкурсами и благотворительной ярмаркой.



На площадке у карусели будут проходить мастер-классы по лепке и росписи гипсовых фигурок, аквагрим, мастер-класс по рисованию 3D-ручками. У пирса детей и взрослых ждут мастер-класс «Доброе семя» от музея истории Благовещенского собора, мастер-класс на арифметико-практическое мышление и творческий подход.



«Изюминкой фестиваля станет мастер-класс по раскрашиванию пасхальных яиц», – отметили организаторы.



В программу также включены выставка художественных картин, раритетных пасхальных открыток, благотворительная ярмарка от Дербышкинского детского дома-интерната и Handmade market, викторины, конкурсы и красочные арт-объекты.



В ходе концертной программы гости фестиваля услышат историю возникновения Светлого праздника – Пасхи, познакомятся с ее традициями и ценностями. Центральным и красочным событием фестиваля c 13 до 16 часов станет праздничная концертная программа на пирсе с творческими номерами от Центра детского творчества «Азино»: «Скороговорка» и «Пасхальный перезвон».



Главным подарком для гостей станет фотоконкурс «От Пасхи до Пасхи». Каждый желающий сможет сделать фотографию на фоне красочных арт-объектов, разместить ее в социальной сети Instagram c хештегами #kremlin_nab #пасхальноечудо и выиграть приз.



Начало фестиваля в 13.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Кремлевской набережной соберут корм для животных в приюте в рамках акции «Пасхальная доброта».

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