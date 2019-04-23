«Пасхальная доброта»: На Кремлевской набережной соберут корм для животных в приюте

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). С 22 по 28 апреля Кремлевская набережная в Казани проводит благотворительную акцию «Пасхальная доброта» по сбору корма и предметов, необходимых для содержания питомцев в приюте, сообщает отдел маркетинга и развития Кремлевской набережной.

«Наши братья меньшие нуждаются в нашей помощи. Давайте объединимся и будем творить добрые дела, сделаем этот мир добрее, светлее!» — говорится в сообщении.

Сбор средств осуществляется на территории Кремлевской набережной у пирса с 12:00 – 20:00 часов.

Телефон для справок: 8 (937) 398-18-76.

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