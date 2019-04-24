Полная зарядка смартфона оказалась опасна для аккумулятора

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Полная зарядка смартфона уменьшает срок службы аккумуляторной батареи, как и его полная разрядка. Об этом напомнил руководитель портала Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин, передает РИА Новости.

Эксперт пояснил, что полностью зарядившийся гаджет продолжает подпитываться из сети, что приводит к дальнейшему нагреву батареи под воздействием напряжения.

По мнению Рябинина, отключать смартфон от сети следует, когда он зарядится на 90% или даже менее. Похожим образом работает и так называемая «быстрая зарядка», когда после того, как аккумулятор зарядился на 70%, процесс резко замедляется, чтобы дать ему остыть.

Вместе с тем уменьшает срок службы батареи и полная разрядка – этому способствует частая зарядка из выключенного состояния, добавил специалист. «Оптимально поддерживать заряд смартфона в течение дня», – резюмировал он.

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