Врачи рассказали, сколько яиц и кулича можно будет съесть на Пасху

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Без вреда для здоровья на Пасху можно будет съесть три куриных яйца и 100 г кулича или творожной пасхи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам заведующей консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерины Бурляевой, с учетом употребления мяса или рыбы, необходимо ограничиться тремя яйцами в день.

Кулич и пасху терапевт-диетолог назвала достаточно калорийными продуктами и рекомендовала выбрать что-нибудь одно или сократить порции. Увеличить норму можно, отказавшись от других сладких продуктов, добавила Бурляева.

При этом временных ограничений для употребления яиц и куличей почти нет. Впрочем, специалист посоветовала не есть творожную пасху прямо перед сном. Врач-педиатр, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Мария Гмошинская в свою очередь заметила, что детям пасху и куличи лучше есть утром или днем.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать пасхальные куличи.

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