Татар-информ

23 апреля 2019, 08:56

Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать пасхальные куличи

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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать пасхальные куличи

Специалисты посоветовали покупать куличи с сухой верхушкой и посыпанные натуральными украшениями.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). 28 апреля православные христиане будут отмечать Пасху. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к праздничному столу. 

При покупке кулича следует обратить внимание на его состав. Специалисты отмечают, что в качественном продукте будут использованы только натуральные ингредиенты: яйца, сахар и сливочное масло. Нежелательно присутствие в составе выпечки яичного порошка, маргарина и подсластителя. 

«Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности», — говорится в сообщении федеральной службы.

Также специалисты рекомендуют не покупать (особенно детям) изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками. Подобный элемент украшения может затруднить дыхание при попадании в носовые ходы, также им легко подавиться: «Отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури».

Не следует покупать продукты с пустотами на нижней и боковой части, имеющие неровности и подгоревшие места. 

При покупке творога следует обратить внимание на его внешний вид: хороший продукт имеет белый цвет с кремовым оттенком, чуть кисловатый запах, мягкая нежно-маслянистая и однородная консистенция. 

Яйца следует покупать с гладкой поверхностью, правильной формой и равномерным окрасом. 

«На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта», — отмечается в сообщении.

Яйца следует тщательно вымыть с мылом под проточной водой, рекомендуемое время варки — не менее 10 минут с момента закипания, это позволит избежать заболевания сальмонеллезом. Готовый продукт рекомендуется хранить в холодильнике не более 36 часов. 

«Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху», — рассказали специалисты.

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