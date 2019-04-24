В России отзывают более 10 тыс. автомобилей Citroen и Peugeot

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Росстандарт проинформировал об отзыве более 10 тыс. автомобилей Citroen и Peugeot. Информация опубликована на сайте федерального агентства.

Под программу попали 10 335 автомобилей марки Citroen (C1) и Peugeot (107), которые были куплены на российском рынке с февраля 2006-го по август 2015 года. Причина — возможное ослабевание клеевого крепления стекла задней двери. На транспортных средствах проверят часть задней двери и при необходимости приклеят петли к стеклу.

Также под отзыв попали 32 автомобиля марки Peugeot (Traveller, Expert), Citroen (Spacetourer, Jumpy), которые были проданы на российском рынке в период с августа 2017-го по октябрь 2018 года. Причина — резьбовые крепления задней подвески могут быть затянуты с моментом, выше установленного стандартом изготовителя. На машинах произведут замену резьбовых креплений задней подвески.

Один автомобиль марки Peugeot Traveller, реализованный в апреле прошлого года, также попал под отзыв по причине различия крепления рулевого механизма от стандартов изготовителя. При проверке на транспортном средстве переустановят рулевой механизм.

Ранее Росстандарт также объявил об отзыве более 52 тыс. автомобилей Subaru.

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