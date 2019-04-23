Татар-информ

23 апреля 2019, 08:08

Общество

В России отзывают более 52 тыс. автомобилей Subaru

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Общество

В России отзывают более 52 тыс. автомобилей Subaru

В программу попали различные версии Subaru Impreza и Forester.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Росстандарт объявил об отзыве 52 043 автомобилей марки Subaru. Информация об этом появилась на сайте федерального агентства. 

Под программу попали 12 723 транспортные средства Subaru Impreza (G4), XV (G4), Forester (SH / SJ), BRZ (ZC), проданные на российском рынке в 2012 — 2014 годах. Причина — возможное усталостное разрушение клапанной пружины двигателя моделей FB20 и FA20. На машинах следует заменить клапанные пружины двигателя. 

Также отзыву подлежат 39 320 транспортных средств Subaru Impreza, WRX, WRX STI (G3), XV (G4), Forester (SJ), которые были куплены на авторынке страны в период с 2009 по 2016 год. Причина — газообразный силикон, который может попасть в автомобиль с потребительскими товарами (влажные салфетки, дезодорант, спрей для волос и пр.) и проникать в корпус выключателя стоп-сигналов. В результате нарушается проводимость, и во время движения стоп-сигналы не загораются, включаются предупреждающие лампы систем EyeSight и VDC (при их наличии в комплектации). 

В ходе кампании на транспортных средствах выключатель стоп-сигналов заменят на модифицированный.

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