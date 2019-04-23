Поющие пожарные выйдут на сцену с известными бардами Зеленодольска

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). 26 апреля в Центре культуры и народного творчества имени Горького в Зеленодольске состоится концерт бардовской песни. Подготовка к нему идет полным ходом: концерт ожидается необычный – впервые с известными бардами Зеленодольска на сцену выйдут талантливые ребята – поющие пожарные, пишут «Новости Зеленодольска».



Уже выбран репертуар, который будет представлен зрителям. Концерт будет носить название «Лучшие. Любимые. Твои!».



В местной телекомпании уже прошли первые встречи и первая «проба голоса». Парни из зеленодольского гарнизона оказались очень открытыми, с чувством юмора и, самое главное, с прекрасными вокальными данными.

Готовятся к выходу на сцену и сами барды: уже состоялось несколько репетиций.



«Все готовятся с большим энтузиазмом! Ребята репетируют песни, которые, как и гласит название концерта, действительно "Лучшие. Любимые. Твои!" – популярные и любимые народом, так что петь будем всем залом!» – поделилась руководитель пресс-службы гарнизона Резеда Юсупова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что старинный мотоцикл украсил фасад пожарной части в Зеленодольске.

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