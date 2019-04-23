Старинный мотоцикл украсил фасад пожарной части в Зеленодольске

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Рядом с 53-й пожарно-спасательной частью в Зеленодольске установили старинный пожарный мотоцикл «Днепр», пишут «Новости Зеленодольска».

Экспонат появился в преддверии празднования 370-летия со дня образования пожарной охраны России. Раритетный мотоцикл нашли в Тетюшском районе, однако его техническое состояние было крайне плачевным. Старый мотоцикл нуждался в ремонте. Стараниями зеленодольских пожарных его удалось восстановить и придать аутентичный вид.

Ярко-красный мотоцикл «Днепр» привлек внимание горожан, и многие прохожие уже начали делать селфи на фоне нового экспоната. Особенно он понравился детям.





Ветеран пожарной охраны Павел Осокин, сев за руль мотоцикла, вспомнил свою «боевую молодость», когда он в должности инспектора Госпожнадзора ездил по деревням и поселкам Зеленодольского района на аналогичной технике. «Только у меня был не “Днепр”, а “Урал”. Хорошая была техника, выносливая!» – поделился он воспоминаниями.





Мотоциклы на службе в пожарной охране появились во второй половине XX века. Особенно часто их использовали в сельской местности. На подобных экспонату транспортных средствах ездили инспекторы Государственного пожарного надзора. Они объезжали с проверками сельхозпредприятия и другие организации.



Новый экспонат органично вписался в панораму обновленного фасада ПСЧ-53. Некогда отслуживший в инспекции, мотоцикл «Днепр» продолжает приносить пользу – теперь уже в качестве образца пожарной техники XX века.

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