В российских школах появятся две новые должности

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В школах страны появятся две новые должности — «старший учитель» и «ведущий учитель». Документ с внесением изменений в номенклатуру опубликовал Минпросвещения на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Подобная новация дополнит сложившуюся систему горизонтального карьерного роста педагогов системой вертикального роста.

В обязанности старшего учителя – наряду с уже установленными – входит работа по проектированию и координации участия педагогического коллектива в разработке образовательных программ, также сотрудник с этой должностью будет осуществлять методическое сопровождение коллег.

Ведущий учитель будет проводить интеграцию профессиональной деятельности других школьных работников — учителей, дефектологов, психологов, социальных педагогов и др, а также осуществлять наставническую деятельность для коллег.

Введение новых должностей реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Ранее сообщалось, что в российских школьных аттестатах появятся сведения об изучении родного языка.

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