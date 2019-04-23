В России в школьных аттестатах появятся сведения об изучении родного языка

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В аттестат об общем и среднем общем образовании добавят сведения о родном и иностранном языке, которые выпускник изучал в школе. Соответствующий приказ подготовило Минпросвещения РФ, заявил директор Департамента государственной политики в сфере общего образования ведомства Сергей Пилипенко. Об этом сообщает ТАСС.

«В бланке приложения указывается сведения о результатах освоения выпускником образовательных программ соответствующего уровня. В названии учебного предмета “родной язык и родная литература” уточняется записью, какой родной или иностранный язык изучался выпускником», — рассказал Пилипенко.

Минпросвещения следит за изучением родных языков с 2015 года, напомнил он. В 2018 году в школах изучался 81 язык Российской Федерации — это на 8 языков больше по сравнению с 2017 годом.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.