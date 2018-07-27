На новое колесо обозрения в Нижнекамке повесят экстремальные кабинки

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Новое колесо обозрения в Нижнекамске сделают современным – с открытыми и закрытыми кабинками, а для любителей острых ощущений повесят и экстремальные – на цепочках, сообщает НТР.



Сейчас в Нижнекамске проходят обсуждения по поводу возведения нового колеса обозрения. В качестве места для строительства аттракциона рассматривается парк «Семья», который был открыт в 2016 году.



Замруководителя исполкома Радмир Беляев сообщил, что стоимость нового проекта составляет 100 млн рублей. В эту сумму входит проектирование, строительство колеса, монтаж, благоустройство прилегающей территории, строительство кафе. Аттракцион будет украшен световой иллюминацией и впишется в архитектурный ансамбль парка.



Новым колесом обозрения занимается инвестор из Челябинска, который увидел в строительстве второго обзорного аттракциона хорошую перспективу. Как будет выглядеть новое колесо обозрения, пока точно неизвестно. Но инвестор видит его больше того, что сейчас находится в парке аттракционов на улице Юности. Новое колесо будет 60 метров в высоту, а это почти два девятиэтажных дома.



Планируется, что появится колесо в парке в августе следующего года, ведь только сборка каркаса колеса составит десять месяцев.