Татар-информ

23 апреля 2019, 18:31

Происшествия

Следком расследует исчезновение 14-летней школьницы из Казани

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Происшествия

Следком расследует исчезновение 14-летней школьницы из Казани

В данный момент правоохранители пытаются выяснить, где находится девочка.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Следком проводит расследование по факту исчезновения 14-летней школьницы из Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В настоящее время по данному факту идет доследственная проверка, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – отметил Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром 20 апреля 14-летняя жительница Казани ушла из дома и не вернулась. Несколько дней спустя ребенка видели в Ульяновске.

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