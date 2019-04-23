РЖД представили купейный вагон нового поколения

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Российские железные дороги презентовали в Москве первый вагон купе нового поколения. Планируется, что он выйдет на линию в октябре в составе поезда Москва – Белгород, сообщает ТАСС.

«Тверской вагоностроительный завод должен к концу августа – к сентябрю закончить сертификацию этого вагона, провести все испытания, и в октябре мы уже планируем включить его в состав нашего поезда Москва – Белгород. Первым пойдет на Белгород, остальные – по мере поступления», – рассказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Петр Иванов.

Новый одноэтажный купейный вагон имеет душевые кабины, оборудован регуляторами температуры, индивидуальными сейфами, персональными светильниками, холодильниками и микроволновыми печами. Пассажиры смогут воспользоваться скоростным Wi-Fi, розетками и разъемами USB.

Кроме того, есть запрос от ФПК на создание в вагонах специальных зон. Например, это могут быть тренажерный зал, мобильный офис, детские комнаты.

Тверской вагоностроительный завод поставит ФПК 3,7 тыс. пассажирских вагонов на 237 млрд рублей до 2025 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что поступление модернизированных плацкартных вагонов в ближайшее время в Татарстан не планируется.

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