Циклон принесет в Татарстан потепление и небольшие дожди

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 24 апреля, Татарстан окажется в ложбине северного циклона. Местами при прохождении атмосферного фронта будут идти небольшие дожди, информирует Гидрометцентр РТ.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 1 градуса тепла. Днем воздух на большей части территории республики прогреется до +15, +20 градусов. Только на крайнем востоке региона его температура не поднимется выше 10 – 15 градусов.

На следующий день, 25 апреля, погода в Татарстане не претерпит существенных изменений. Вновь кое-где пройдут небольшие дожди. Ночью воздух охладится до 3 градусов тепла, днем же он прогреется до 14 – 19 градусов. В пятницу же, 26-го числа, сместившийся с севера России антициклон принесет с собой относительное похолодание. В дневные часы температура воздуха не превысит +10, +15 градусов. Опять-таки локально будут возможны слабые дожди.

В выходные погода окажется переменчивой. В ночь на субботу, 27 апреля, столбики термометров опустятся до нуля. В светлое время суток воздух прогреется до тех же 14 – 19 градусов тепла. Осадки при этом будут маловероятны. Но уже в воскресенье, 28-го числа, атмосферный фронт вновь принесет с собой дожди. Днем температура воздуха не превысит 11 – 16 градусов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы К(П)ФУ профессор Юрий Переведенцев анонсировал, что к концу недели температурные показатели будут выше нормы на три градуса.

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