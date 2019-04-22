Профессор КФУ рассказал о погодной аномалии в Казани в конце недели

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В ближайшие дни погода в Казани будет обусловлена скандинавским антициклоном, температурные показатели будут на три градуса выше нормы. Об этом, со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ, сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев.

«Устойчивая погода в Казани определяется блокирующим скандинавским антициклоном. Так, дневные температурные показатели на неделе составят от 16 до 19 градусов, ночные — от 4 до 8 градусов», — отметил Юрий Переведенцев.

Также, по его словам, возможны слабые осадки, и к концу недели прогнозируется погодная аномалия — показатели будут выше нормы на три градуса.

Во вторник, 23 апреля, ожидаются холодные атмосферные фронты и слабые осадки: днем столбики термометров поднимутся до отметки 14 градусов, ночью — до плюс 4.

24 апреля прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 16 градусов, ночью — до 8 градусов.

В четверг, 25 апреля, днем ожидается до 19 градусов тепла, ночью — до плюс 7.

В пятницу, 26 апреля, будет облачно с прояснениями: днем также плюс 19 градусов, ночью — плюс 8. В субботу и воскресенье в Казани днем ожидается плюс 19 градусов, ночью — плюс 6.

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