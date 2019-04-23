Роспотребнадзор: Клещевой боррелиоз в Татарстане встречается чаще, чем энцефалит

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Клещевой боррелиоз в Татарстане встречается чаще, чем энцефалит. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Что касается клещевого боррелиоза, то это инфекция новая. Мы начали ее регистрировать с 1993 года. И за весь период в республике учтено 1557 случаев. Казалось бы, количество случаев небольшое. Но не стоит забывать, что заболевание очень серьезное», – подчеркнула санитарный врач.

«В прошлом году нами было исследовано 6 тыс. 858 клещей, которые были сняты с людей. Вирус клещевого энцефалита найден лишь в восьми клещах. Возбудитель боррелиоза же обнаружен в 22% исследованных клещей. Это на уровне среднероссийских показателей. Поэтому сегодня мы говорим о том, что клещи у нас больше всего заражены боррелиями, нежели энцефалитом», – добавила спикер.

Боррелиоз (болезнь Лайма) – инфекционное заболевание, которое приводит к поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Вызывается минимум пятью видами бактерий рода Borrelia, относящегося к спирохетам.

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