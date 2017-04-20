(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). В 11 раз снизилась заболеваемость клещевым энцефалитом в Татарстане за последние десять лет. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Сезон клещей ежегодно в Татарстане начинается в апреле и заканчивается в октябре. Пик бывает в конце мая – начале июня. Ежегодно мы регистрируем в республике примерно 9 тыс. пострадавших от присасывания клещей. Эти показатели не превышают среднемноголетних», – отметила спикер.

«Уровень заболеваемости клещевым энцефалитом за последние десять лет снизился в 11 раз», – объяснила санитарный врач.

По словам Авдониной, все жители Татарстана, которые заболели клещевым энцефалитом, заразились за пределами республики.

«Мы сегодня не регистрируем местные случаи клещевого энцефалита. В последние годы мы регистрируем единичные случаи заражения – от одного до четырех, но они все завозные. То есть наши граждане выезжали в эндемичные регионы и заражались там», – добавила Авдонина.

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