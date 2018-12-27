Сотрудники Минлесхоза РТ будут круглосуточно патрулировать лес на майские праздники

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сотрудники Министерства лесного хозяйства Татарстана будут круглосуточно патрулировать лес во время майских праздников. Об этом рассказал глава ведомства Равиль Кузюров на брифинге в Кабмине республики.

«На майские праздники переходим па круглосуточное патрулирование лесного фонда», – подчеркнул министр.

При этом спикер отметил, что уже восемь лет республике удается избегать такой беды, как лесные пожары. «Благодаря слаженной работе инспекторского состава, лесоводов республики, взаимодействию с органами исполнительной власти и МЧС с 2011-го по 2018 год нам удавалось пройти пожароопасные периоды без ЧС», – сказал он.

Свыше 45% возникавших ранее пожаров происходили в мае в пригородных районах республики. Это было обусловлено началом дачного сезона и продолжительным количеством выходных дней.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», с 25 апреля по 10 мая в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Жителям республики запрещается сжигать мусор и сухую траву, а также готовить еду на открытом огне.

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