Татарстанцы высадят почти 2,8 млн молодых деревьев в День посадки леса

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Примерно 2,8 млн саженцев деревьев высадят жители Татарстана в День посадки леса, который состоится 27 апреля. Об этом рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Кабмине республики.

«Для проведения акции “День посадки леса” в этом году подготовлен посадочный материал в количестве 2,8 млн штук, которые планируется использовать для обнесения площади в 650 га», – отметил спикер.

В окрестностях Казани лес будут высаживать на участках возле поселка «Дачное» в Высокогорском районе, возле села Старое Шигалеево в Пестречинском районе и около поселка Вороновка Лаишевского района.

Участок возле поселка Дачное относится к лесному фонду, а земли возле села Старое Шигалеево деградировали за время использования. Высадка леса должна спасти их от эрозии. Около Вороновки лес хотят высадить, потому что в прошлом году данный участок подвергся ветровалу.

«На этих территориях планируется посадить деревья основных лесообразующих пород: сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы сибирской», – пояснил Кузюров.

Министр лесного хозяйства Татарстана пригласил неравнодушных жителей республики стать участниками акции. Каждый желающий получит посадочный материал и инвентарь. Ожидается, что в целом по региону примерно 30 тыс. человек станут участниками акции «День посадки леса».

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