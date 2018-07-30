Из-за пала сухой травы в Татарстане возникло вдвое больше пожаров, чем в прошлом году

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Из-за пала сухой травы в Татарстане с начала апреля возникло вдвое больше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ полковник внутренней службы Максим Трущин на брифинге в Кабмине республики.

«Если брать по количеству пожаров, то у нас рост в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основное количество пожаров связано с горением сухой травы и мусора», – сообщил Трущин.

В материалах презентации уточнялось, что с начала апреля из-за горения сухой травы, камыша и мусора в республике случились 282 пожара. Годом ранее было зарегистрировано 140 случаев возгорания.

«В текущем году 85 случаев [пожаров из-за пала сухой травы] приходится на город Казань», – констатировал Трущин. Столица Татарстана лидирует среди муниципалитетов по этому показателю.

Пожары из-за пала сухой травы уже возникали в Нижнекамском (32 случая), Елабужском (20 случаев), Заинском (18 случаев) и других районах.

С 25 апреля по 10 мая этого года сжигание сухой травы и мусора в Татарстане окажется под запретом. В это время в республике будет действовать особый противопожарный режим.

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