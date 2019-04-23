Â Êàçàíè ïðåäëîæèëè ñîçäàòü ìåäèöèíñêèé ïðîìïàðê

(Êàçàíü, 23 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Â Êàçàíè ìîãóò ñîçäàòü ìåäèöèíñêèé ïðîìûøëåííûé ïàðê íà áàçå ìåæäóíàðîäíîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Êàçàíü Ýêñïî». Ïðåäëîæåíèå ïðîçâó÷àëî íà çàñåäàíèè Èíâåñòèöèîííîãî ñîâåòà Òàòàðñòàíà, êîòîðîå ïðîâåë Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.
Ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò ïðèâëå÷åíèå ðåçèäåíòîâ äëÿ ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà ìåäèöèíñêèõ èíñòðóìåíòîâ è ïðî÷èõ ñîïóòñòâóþùèõ òîâàðîâ. Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âûñîêî îöåíèë ïåðñïåêòèâû ñîçäàíèÿ ìåäèöèíñêîãî ïðîìïàðêà. Îí ïðåäëîæèë ïðîàíàëèçèðîâàòü âñå ýòàïû ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, óäåëèâ îñîáîå âíèìàíèå ðàáîòå ñ áóäóùèìè ðåçèäåíòàìè, îòìå÷àåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
Êðîìå òîãî, íà çàñåäàíèè ñîâåòà øëà ðå÷ü î ñòðîèòåëüñòâå â Êàçàíè öåíòðà ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè. Ñîâðåìåííîå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå ó÷ðåæäåíèå äîëæíî áóäåò îêàçûâàòü óñëóãè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïîñëå òðàâì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è íåâðîëîãè÷åñêèõ ïîðàæåíèé, à òàêæå ïî óõîäó çà ëþäüìè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. Ïðîåêò ïðèçâàí ðàñøèðèòü è âíåäðèòü âòîðîé ýòàï âîññòàíîâëåíèÿ ïàöèåíòîâ ïîñëå õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ è ïðîõîæäåíèÿ ðåàíèìàöèîííûõ ïðîöåäóð. Ïðè ýòîì ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî íîâûé öåíòð çàéìåòñÿ îêàçàíèåì óñëóã è ïî ëèíèè ÎÌÑ.
Ïî ìíåíèþ Ìèííèõàíîâà, Òàòàðñòàí çàèíòåðåñîâàí â ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà. Îí ïîðó÷èë ïðîôèëüíûì ìèíèñòåðñòâàì îêàçàòü èíâåñòîðó ñîäåéñòâèå ñ ïîäáîðîì ó÷àñòêà è ïîäêëþ÷åíèåì èíæåíåðíûõ ñåòåé.
Áûë ïðåäñòàâëåí íà çàñåäàíèè Èíâåñòèöèîííîãî ñîâåòà è ïðîåêò êîìïàíèè «Ýð Ëèêèä» ïî ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè ñèñòåì õðàíåíèÿ è ïîäà÷è ìåäèöèíñêîãî êèñëîðîäà â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðåñïóáëèêè. Ðàíåå êîìïàíèÿ ó÷àñòâîâàëà â ìîäåðíèçàöèè ñèñòåì õðàíåíèÿ è ïîäà÷è ìåäèöèíñêîãî êèñëîðîäà â øåñòè êðóïíûõ áîëüíèöàõ Êàçàíè, â ýòîì ãîäó îíà ïëàíèðóåò ïðîäîëæèòü ðàáîòó â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ è Íèæíåêàìñêå.
Ïðåçèäåíò ÐÒ îäîáðèë ïðîåêò, îòìåòèâ, ÷òî «Ýð Ëèêèä» õîðîøî çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ íà ýòîì ðûíêå. Èíâåñòîðó æå èç Ïåðìè, ñîáèðàþùåìóñÿ âîçâåñòè â Êàçàíè ïåðâóþ â Òàòàðñòàíå ñìîòðîâóþ áàøíþ «Òþáåòåé Tower» âûñîòîé 125 ì, îí ïðåäëîæèë äîðàáîòàòü ïðîåêò â ÷àñòè õóäîæåñòâåííîãî îôîðìëåíèÿ ñîîðóæåíèÿ.