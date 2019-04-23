Òàòàð-èíôîðì

23 àïðåëÿ 2019, 12:26

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎáùåñòâîÇäîðîâüå è ñðåäà

Â Êàçàíè ïðåäëîæèëè ñîçäàòü ìåäèöèíñêèé ïðîìïàðê

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñûÎáùåñòâîÇäîðîâüå è ñðåäà

Â Êàçàíè ïðåäëîæèëè ñîçäàòü ìåäèöèíñêèé ïðîìïàðê

Ôîòî: tatarstan.ru

Íîâàÿ ïëîùàäêà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íà áàçå ìåæäóíàðîäíîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Êàçàíü Ýêñïî».

(Êàçàíü, 23 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Â Êàçàíè ìîãóò ñîçäàòü ìåäèöèíñêèé ïðîìûøëåííûé ïàðê íà áàçå ìåæäóíàðîäíîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Êàçàíü Ýêñïî». Ïðåäëîæåíèå ïðîçâó÷àëî íà çàñåäàíèè Èíâåñòèöèîííîãî ñîâåòà Òàòàðñòàíà, êîòîðîå ïðîâåë Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.

Ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò ïðèâëå÷åíèå ðåçèäåíòîâ äëÿ ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà ìåäèöèíñêèõ èíñòðóìåíòîâ è ïðî÷èõ ñîïóòñòâóþùèõ òîâàðîâ. Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âûñîêî îöåíèë ïåðñïåêòèâû ñîçäàíèÿ ìåäèöèíñêîãî ïðîìïàðêà. Îí ïðåäëîæèë ïðîàíàëèçèðîâàòü âñå ýòàïû ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, óäåëèâ îñîáîå âíèìàíèå ðàáîòå ñ áóäóùèìè ðåçèäåíòàìè, îòìå÷àåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

Êðîìå òîãî, íà çàñåäàíèè ñîâåòà øëà ðå÷ü î ñòðîèòåëüñòâå â Êàçàíè öåíòðà ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè. Ñîâðåìåííîå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå ó÷ðåæäåíèå äîëæíî áóäåò îêàçûâàòü óñëóãè ïî âîññòàíîâëåíèþ ïîñëå òðàâì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è íåâðîëîãè÷åñêèõ ïîðàæåíèé, à òàêæå ïî óõîäó çà ëþäüìè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. Ïðîåêò ïðèçâàí ðàñøèðèòü è âíåäðèòü âòîðîé ýòàï âîññòàíîâëåíèÿ ïàöèåíòîâ ïîñëå õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ è ïðîõîæäåíèÿ ðåàíèìàöèîííûõ ïðîöåäóð. Ïðè ýòîì ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî íîâûé öåíòð çàéìåòñÿ îêàçàíèåì óñëóã è ïî ëèíèè ÎÌÑ.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð˜Ð½Ð²ÐµÑÑ‚Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½

Ïî ìíåíèþ Ìèííèõàíîâà, Òàòàðñòàí çàèíòåðåñîâàí â ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà. Îí ïîðó÷èë ïðîôèëüíûì ìèíèñòåðñòâàì îêàçàòü èíâåñòîðó ñîäåéñòâèå ñ ïîäáîðîì ó÷àñòêà è ïîäêëþ÷åíèåì èíæåíåðíûõ ñåòåé.

Áûë ïðåäñòàâëåí íà çàñåäàíèè Èíâåñòèöèîííîãî ñîâåòà è ïðîåêò êîìïàíèè «Ýð Ëèêèä» ïî ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè ñèñòåì õðàíåíèÿ è ïîäà÷è ìåäèöèíñêîãî êèñëîðîäà â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðåñïóáëèêè. Ðàíåå êîìïàíèÿ ó÷àñòâîâàëà â ìîäåðíèçàöèè ñèñòåì õðàíåíèÿ è ïîäà÷è ìåäèöèíñêîãî êèñëîðîäà â øåñòè êðóïíûõ áîëüíèöàõ Êàçàíè, â ýòîì ãîäó îíà ïëàíèðóåò ïðîäîëæèòü ðàáîòó â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ è Íèæíåêàìñêå.

Ïðåçèäåíò ÐÒ îäîáðèë ïðîåêò, îòìåòèâ, ÷òî «Ýð Ëèêèä» õîðîøî çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ íà ýòîì ðûíêå. Èíâåñòîðó æå èç Ïåðìè, ñîáèðàþùåìóñÿ âîçâåñòè â Êàçàíè ïåðâóþ â Òàòàðñòàíå ñìîòðîâóþ áàøíþ «Òþáåòåé Tower» âûñîòîé 125 ì, îí ïðåäëîæèë äîðàáîòàòü ïðîåêò â ÷àñòè õóäîæåñòâåííîãî îôîðìëåíèÿ ñîîðóæåíèÿ. 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Â 11 ðàç ñíèçèëàñü çàáîëåâàåìîñòü êëåùåâûì ýíöåôàëèòîì â Òàòàðñòàíå çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò
Íîâîñòè äíÿ
14:05
Ñóä îøòðàôîâàë ýêñ-ïî÷òàëüîíà èç Òàòàðñòàíà, êîòîðàÿ òðè ãîäà ïðèñâàèâàëà äåíüãè âåòåðàíà ÂÎÂ

50-ëåòíÿÿ æåíùèíà âîçìåñòèëà ïðè÷èíåííûé èíâàëèäó óùåðá, à òàêæå çàïëàòèëà ñåìü òûñÿ÷ ðóáëåé øòðàôà â äîõîä ãîñóäàðñòâà.

14:02
Ïîèñêîâèêè Òàòàðñòàíà îòïðàâÿòñÿ èñêàòü ïîãèáøèõ ïîä Ëåíèíãðàäîì è â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå

Â ýêñïåäèöèè íàïðàâÿòñÿ àêòèâèñòû èç Çàèíñêà è ïîèñêîâûé îòðÿä êàçàíñêèõ ñòóäåíòîâ.

13:56
«Îíè — íîâûå çâåçäî÷êè ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè»: â Êàçàíè îïðåäåëèëè ëó÷øèõ ìîëîäûõ äèçàéíåðîâ

Ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå Kazan Fashion Skills ïðèíÿëè 63 äèçàéíåðà èç 17 ðåãèîíîâ ÐÔ.

13:42
Òàòàðñòàí îáðàòèëñÿ â Ìèíïðèðîäû ÐÔ ñ ïðåäëîæåíèåì ñäåëàòü ïëàâàþùèìè ñðîêè âåñåííåé îõîòû

Ñ èíèöèàòèâîé èçìåíèòü ñðîêè îõîòû è ðàçäåëèòü ðåñïóáëèêó íà äâå çîíû ðàíåå âûñòóïèëè ÷ëåíû «Òàòîõîòðûáîëîâîáùåñòâà».

13:28
Ìèíñòðîé ÐÒ: ×åðåç ïÿòü ëåò äåéñòâóþùèå ïîëèãîíû óæå íå ñìîãóò ïðèíèìàòü îòõîäû

Óòâåðæäåíèå íîâîé òåðñõåìû ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ ïîçâîëèò ðåñïóáëèêå çàÿâëÿòüñÿ íà ôåäåðàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå ñî ñëåäóþùåãî ãîäà.

13:23
Ïîñëå ãðóïïîâîãî èçáèåíèÿ ïîäðîñòêà â Àçèíî â Êàçàíè âîçáóæäåíî äåëî î ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî

Ïî äàííûì èñòî÷íèêà àãåíòñòâà, íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ èçáèåíèÿ çàäåðæàíû.

13:21
Â Òàòàðñòàíå ïîéìàëè âîäèòåëÿ, êîòîðûé ñáèë íàñìåðòü ïåøåõîäà è ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ÄÒÏ

Ñìåðòåëüíûé íàåçä ïðîèçîøåë â Áóãóëüìèíñêîì ðàéîíå Òàòàðñòàíà íà 214-ì êì àâòîäîðîãè Áóãóëüìà – Óðàëüñê.

13:20
Ãåíìåíåäæåð «Àê Áàðñà»: Ïåðåãîâîðû ñ áóäóùèì ãëàâíûì òðåíåðîì íàõîäÿòñÿ â ôèíàëüíîé ñòàäèè

Ïåðåãîâîðû î êîíòðàêòàõ íîâûõ èãðîêîâ êàçàíñêèé êëóá íà÷íåò ïîñëå 30 àïðåëÿ.

13:14
Ñîòðóäíèêè Ìèíëåñõîçà ÐÒ áóäóò êðóãëîñóòî÷íî ïàòðóëèðîâàòü ëåñ íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè

Ïî÷òè ïîëîâèíà ðàíåå âîçíèêàâøèõ ïîæàðîâ â Òàòàðñòàíå ïðèõîäèëèñü íà ìàé, íî óæå âîñåìü ëåò â ðåñïóáëèêå íå áûëî ëåñíûõ ïîæàðîâ.

13:08
ÂÒÁ óâåëè÷èë âûäà÷ó ðîçíè÷íûõ êðåäèòîâ â ïîëòîðà ðàçà

Äðàéâåðàìè ðîñòà ñòàëè êðåäèòû íàëè÷íûìè è èïîòåêà.

12:58
Â 11 ðàç ñíèçèëàñü çàáîëåâàåìîñòü êëåùåâûì ýíöåôàëèòîì â Òàòàðñòàíå çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò

Ñîãëàñíî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÒ, âñå ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû ÿâëÿþòñÿ çàâîçíûìè.

12:54
Ìèííèõàíîâ îñìîòðåë â Êóêìîðå íîâóþ êàìíåîáðàáàòûâàþùóþ ôàáðèêó

Ïðåäïðèÿòèå èçãîòàâëèâàåò ïëèòû, áîðòîâûå êàìíè, ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, ëåñòíèöû, ïîäîêîííèêè è äðóãèå èçäåëèÿ èç êàìíÿ.

12:44
Âûñîòà ñìîòðîâîé áàøíè «Òþáåòåé Tower» â Êàçàíè äîñòèãíåò 125 ì

Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðåäëîæèë äîðàáîòàòü õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå ñîîðóæåíèÿ.

12:38
Òàòàðñòàíöû âûñàäÿò ïî÷òè 2,8 ìëí ìîëîäûõ äåðåâüåâ â Äåíü ïîñàäêè ëåñà

Ñîñíû, åëè è ëèñòâåííèöû âûñàäÿò â Âûñîêîãîðñêîì, Ïåñòðå÷èíñêîì è Ëàèøåâñêîì ðàéîíàõ.

12:32
Ðîñïîòðåáíàäçîð ïî ÐÒ: Ìûøèíîé ëèõîðàäêîé æèòåëè Òàòàðñòàíà ÷àùå çàðàæàþòñÿ â ëåñó

Îêîëî 270 ÷åëîâåê â 2018 ãîäó çàðàçèëèñü ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõîðàäêîé èìåííî â ëåñàõ ðåñïóáëèêè.

12:26
Â Êàçàíè ïðåäëîæèëè ñîçäàòü ìåäèöèíñêèé ïðîìïàðê

Íîâàÿ ïëîùàäêà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íà áàçå ìåæäóíàðîäíîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Êàçàíü Ýêñïî».

12:20
Àéðàò Õàéðóëëèí: Ñîêðàùåííûé äåíü äëÿ ñåëüñêèõ æåíùèí íåîáõîäèìî çàêðåïèòü â Òðóäîâîì êîäåêñå

Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò íà ïðîøëîé íåäåëå áûë âíåñåí â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.

12:10
Èç-çà ïàëà ñóõîé òðàâû â Òàòàðñòàíå âîçíèêëî âäâîå áîëüøå ïîæàðîâ, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó

Êàçàíü ëèäèðóåò ñðåäè ìóíèöèïàëèòåòîâ ïî ÷èñëó ïîæàðîâ, âîçíèêøèõ èç-çà ãîðåíèÿ ñóõîé òðàâû è ìóñîðà.

12:02
Íîâûå ïîæàðíî-õèìè÷åñêèå ñòàíöèè ïîÿâÿòñÿ â Íèæíåêàìñêîì è Íóðëàòñêîì ðàéîíàõ ÐÒ

Òàòàðñòàí ïîëó÷èë 45 ìëí ðóáëåé ïî íàöïðîåêòó «Ýêîëîãèÿ», ÷òîáû ïîñòðîèòü ÏÕÑ è óñèëèòü ïàòðóëèðîâàíèå ëåñîâ â äâóõ ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè.

11:54
ÊÍÈÒÓ-ÊÕÒÈ íà÷íåò ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ ïî öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé

Â âóçå òîðæåñòâåííî îòêðûëè ëàáîðàòîðèþ Emerson ïî àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.

11:51
×åëíèíêà, îáâèíèâøàÿ ìåäèêîâ «ñêîðîé» â ïüÿíñòâå, çàïëàòèò øòðàô

Ñóä ñâîèì ðåøåíèåì îáÿçàë îòâåò÷èöó çàïëàòèòü ñàíèòàðó â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà 2 òûñ. ðóáëåé.

11:38
Ìûøèíîé ëèõîðàäêîé ñ íà÷àëà 2019 ãîäà â Òàòàðñòàíå çàáîëåëè 69 ÷åëîâåê

Çà ïðîøëûé ãîä ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõîðàäêîé íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè çàðàçèëèñü 512 ÷åëîâåê.

11:34
Ôàððàõîâ: Òàòàðñòàí âîøåë â «æåëòóþ» ãðóïïó äîëãîâîé óñòîé÷èâîñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì çàêîíîïðîåêòîì, ðåñïóáëèêà áóäåò ñîãëàñîâûâàòü äîëãîâóþ ïîëèòèêó ñ Ìèíôèíîì ÐÔ.

11:22
Ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ êîíåâîäñòâà ÐÔ ïðåäñòàâÿò íà óòâåðæäåíèå äî 1 èþëÿ
11:08
Ôîíäû Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ ïîïîëíÿòñÿ êîíôèñêîâàííûìè íà òàìîæíå èêîíàìè è ìîíåòàìè

Âñå öåííîñòè áûëè îáíàðóæåíû ñîòðóäíèêàìè Òàòàðñòàíñêîé, Îðåíáóðãñêîé è Ñàìàðñêîé òàìîæåí ïðè íåçàêîííîì ïåðåìåùåíèè ÷åðåç ãðàíèöó Ðîññèè.

Ñîáûòèÿ