Роспотребнадзор по РТ: Мышиной лихорадкой жители Татарстана чаще заражаются в лесу

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Мышиной лихорадкой жители Татарстана чаще заражаются в лесу. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Где же чаще всего заражаются наши жители? Конечно, основная доля заболевших в 2018 году, 53%, заразилась в лесах. Примерно 270 человек заразились именно там. Бытовой тип заражения – 27% заболевших. Еще 13% заразились на садово-дачных участках», – объяснила спикер.

Всего за прошлый год по Татарстану мышиной лихорадкой заболели 512 человек. Это ниже среднемноголетнего уровня на 27%.

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