Мышиной лихорадкой с начала 2019 года в Татарстане заболели 69 человек

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). За три месяца 2019 года в Татарстане 69 человек заразились мышиной лихорадкой. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Было зарегистрировано 69 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом за три месяца 2019 года, это ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. В прошлом году геморрагической лихорадкой заразились 512 человек. Это ниже среднемноголетнего уровня на 27%», – отметила спикер.

Новые больные регистрировались в 42 районах Татарстана. В семи из них заболеваемость оказалась выше среднереспубликанских показателей более чем в два раза. Это касается Бавлинского, Сабинского, Заинского, Лениногорского, Черемшанского, Балтасинского и Мамадышского районов республики.

Согласно данным Роспотребнадзора по РТ, случаи заболевания ГЛПС не зарегистрированы в Алькеевском, Камско-Устьинском и Тюлячинском районах Татарстана.

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