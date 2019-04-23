Динара Прокопьева

23 апреля 2019, 12:02

ОбществоЗдоровье и среда

Новые пожарно-химические станции появятся в Нижнекамском и Нурлатском районах РТ

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ОбществоЗдоровье и среда

Новые пожарно-химические станции появятся в Нижнекамском и Нурлатском районах РТ

Фото: Динара Прокопьева

Татарстан получил 45 млн рублей по нацпроекту «Экология», чтобы построить ПХС и усилить патрулирование лесов в двух районах республики.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В 2019 году новые пожарно-химические станции (ПХС) появятся в Нижнекамском и Нурлатском районах Татарстана. Об этом рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Кабмине республики.

«На текущий год в рамках национального проекта “Экология” планируется создать еще две пожарно-химические станции второго типа на территории Нижнекамского и Нурлатского лесничеств», – пояснил глава ведомства.

При этом он отметил, что деньги уже поступили в республику и сейчас проводятся торги для определения поставщика. «Финансирование на 100% пришло. Это порядка 45 млн рублей на создание ПХС второго типа. Также подразумевается капитальный ремонт помещений, где будут размещаться станции», – сказал министр.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», почему станции появятся именно в указанных районах, Кузюров заметил, что эти муниципалитеты нуждаются в усилении патрулирования лесов.

«Нижнекамск необходимо усиливать, это все-таки промышленная зона. Плюс площадь лесов, граничащих с Заинским лесничеством, там велика. А Нурлатский район – это самый лесной район нашей республики. Мы хотим усилить его в части патрулирования», – объяснил глава Минлесхоза РТ.

Новые станции появятся не раньше III квартала этого года из-за продолжительности процедур, связанных с торгами. «Мы стараемся на этап приобретения [техники] и наполнения [станций] выйти в III квартале. Конечно же, хотелось бы побыстрее», – заверил руководитель министерства.

Базовыми в Татарстане являются пять станций третьего типа, которые задействуют при возникновении чрезвычайных ситуаций. Они находятся в Кайбицком, Сабинском, Лениногорском, Лаишевском и Высокогорском районах республики. Дополнительными являются ПХС второго типа, которые относятся к местным лесничествам. Их в Татарстане насчитывается около 20. 

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