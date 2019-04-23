Главная пасхальная служба Татарстана по традиции пройдет в Раифском монастыре

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан по традиции совершит пасхальную службу в Раифском Богородицком мужском монастыре. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

В Великую субботу, 27 апреля, владыка в 8.30 возглавит литургию в казанском храме преподобного Серафима Саровского.

В 23.30 же начнутся праздничные богослужения в Раифской обители. Сначала правящий архиерей проведет полунощницу, после которой начнется крестный ход. Затем митрополит отслужит заутреннюю службу и божественную литургию.

В ночь с 27 на 28 апреля все желающие смогут принести в храм пасхальные яйца и куличи для освящения. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать пасхальные куличи.

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