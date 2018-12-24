Марат Бариев предложил создать единый портал детских лагерей на федеральном уровне

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В России предложили создать единый портал детских оздоровительных лагерей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев на всероссийской конференции работников сферы организации отдыха и оздоровления детей «Лучшие практики. Современные тенденции».

«Здесь эффективным механизмом было бы создание единого портала детских оздоровительных учреждений на федеральном и региональном уровнях, что позволило бы привлекать родителей и детей и усилило бы прозрачность продукта по организации отдыха. В конечном счете это привело бы к повышению качества», — заявил парламентарий.

По его мнению, пока дети недостаточно мотивированы, чтобы проводить время в оздоровительных лагерях.

Затем депутат предложил вывести программу по капремонту лагерей на федеральный уровень. Об этом также попросил глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов.

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