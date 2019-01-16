Динара Прокопьева

22 апреля 2019, 15:58

Общество

Фаттахов предложил вывести программу по обновлению детских лагерей на федеральный уровень

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Общество

Фаттахов предложил вывести программу по обновлению детских лагерей на федеральный уровень

Фото: архив/Михаил Захаров

В Казани проходит всероссийская конференция работников сферы организации отдыха и оздоровления детей.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов предложил создать программу по капремонту детских лагерей на федеральном уровне. Об этом он сказал, обращаясь к директору Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорю Михееву.

«Безусловно, качественная инфраструктура — это очень важная составляющая летнего отдыха. Уверен, что здесь нас и регионы поддержат. И я как представитель региона обращаюсь к Вам, что такая программа [капитального ремонта детских лагерей] нужна на федеральном уровне», — сказал Фаттахов.

У Татарстана уже есть опыт, когда успешная инициатива по благоустройству территорий и созданию общественных пространств была масштабирована на всю Россию. Аппелируя этим фактом, Фаттахов предложил воспользоваться наработками Татарстана при создании федеральной целевой программы по обновлению детских лагерей.

«Мы рассчитываем, имея такой опыт, может быть, и программа инфраструктурных изменений в лагерях отразится на всех наших коллегах в субъектах РФ», — сказал глава республиканского министерства.

В конце января Президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что республика выделит 7 млрд рублей на трехлетку для ремонта летних лагерей. На эти деньги проведут капремонт в 94 лагерях.

Сегодня в Казани стартовала всероссийская конференция работников сферы организации отдыха и оздоровления детей «Лучшие практики. Современные тенденции». Ее участником стал директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Михеев.

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