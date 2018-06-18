Детским лагерям Татарстана будут присваивать звезды по аналогии с отелями

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Детским оздоровительным лагерям Татарстана можно будет выставить рейтинг и присвоить звезды в системе онлайн-покупки путевок. Об этом сказал глава Министерства по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

«Сервис очень похож на такой „Букинг“, когда мы с вами выбираем те или иные отели, когда куда-то едем. Люди смогут не только оставлять отзывы, но и присваивать звезды. Будет общественное внимание этому уделено, и каждый из лагерей будет стремиться отвечать качеству», — сказал министр.

В пилотном режиме через сервис можно выбрать путевку в один из четырех лагерей и оплатить ее в режиме онлайн. Родители смогут прикрепить заявку-портфолио ребенка с указанием его достижений, грамот и дипломов. Система автоматически присвоит детям баллы, после чего будет решаться, в какие лагеря и в какие профильные смены они смогут поехать.

Система онлайн-покупки путевок в лагеря была анонсирована на итоговой коллегии Минмолодежи РТ в конце января. Сегодня стало известно, что первыми к сервису подключатся лагеря «Пламя», «Пионер», «Мечта» и «Чайка».

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