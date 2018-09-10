Четыре лагеря Татарстана будут продавать путевки через онлайн-сервис

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В пилотном режиме четыре лагеря Татарстана будут распространять путевки через онлайн-сервис. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Четыре пилотных лагеря начинают работать в этом году [через онлайн-сервис покупки путевок] параллельно с обычным, стандартным процессом получения путевок. Мы уверены, что это очень удобная процедура, которая будет воспринята нашими родителями. Наша задача — отшлифовать в пилотном проекте те неудобства, с которыми они будут продолжать сталкиваться. Система новая, мы ее должны обкатать и потом распространить на все лагеря», — сказал глава республиканского министерства.

Речь идет о лагерях «Пламя», «Пионер», «Мечта» и «Чайка», уточнили в пресс-службе ведомства.

«Мы запускаем в каком-то смысле тоже уникальную программу, когда каждый родитель сможет в онлайн-режиме выбрать площадку для летнего отдыха для своего ребенка, не выходя из своей квартиры. Он может ознакомиться с инфраструктурой благодаря специальной программе, увидеть профиль, познакомиться с содержательной частью, купить и только прийти непосредственно за путевкой», — подчеркнул Фаттахов.

Впервые об онлайн-сервисе по продаже путевок в детские лагеря Татарстана стало известно на итоговой коллегии Минмолодежи РТ. Планировалось, что он будет работать на базе мобильной платформы «Молодежь Татарстана».

Сегодня в Казани стартовала трехдневная Всероссийская конференция работников сферы организации отдыха и оздоровления детей «Лучшие практики. Современные тенденции». Татарстан как один из регионов-лидеров в этом направлении поделится опытом в сфере организации летнего отдыха.

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