На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). На Шри-Ланке у церкви прогремел еще один взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Взрыв прогремел у церкви в крупнейшем городе острова Коломбо. По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал припаркованный фургон со взрывчаткой.

Обстоятельства ЧП и количество пострадавших уточняется.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшие выходные на Шри-Ланке произошла серия терактов, в результате которых погибли по меньшей мере 290 человек, еще свыше 500 пострадали.

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