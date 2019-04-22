Среди регионов РФ Татарстан занимает 13-е место по оформлению документов в системе «Меркурий»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В общем рейтинге регионов РФ по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов через систему «Меркурий» Татарстан занимает 13-е место. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Первое время мы занимали 1-2-е места, потому что мы по Российской Федерации работаем в этой системе активно. На сегодняшний день по Российской Федерации мы занимаем 13-е место по общему рейтингу, сколько мы оформляем ветеринарных сопроводительных документов», — рассказал Габдулхак Мотыгуллин.

На лидирующих позициях в оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» находятся Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

«С 1 июля 2018 года, как мы уже официально приступили к этой работе, оформлено 26 млн ветеринарно-сопроводительных документов. Ежемесячно по рейтингу Российской Федерации у нас получается 3 млн 175 тыс.», — подчеркнул заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

Как сообщалось ранее, с 1 июля 2018 года на территории России начало действовать обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов через систему «Меркурий». С лета этого года перечень продукции подлежащей обязательному оформлению расширится.

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