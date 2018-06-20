Аграриев Татарстана первые полгода не будут штрафовать за отсутствие системы «Меркурий»

Система «Меркурий» с 1 июля станет обязательной для всех занятых в агропромышленном комплексе.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). С 1 июля на территории России начнет действовать обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов через систему «Меркурий». Для аграриев, в том числе и Татарстана, первые полгода работы новой базы будут «лояльными» – до 1 января штрафы за отсутствие регистрации в «Меркурии» налагаться не будут.

Сейчас в Госдуме РФ, в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, а также в Министерстве промышленности и торговли России и в Россельхознадзоре созданы специальные комиссии, которые совместно должны определить срок лояльности к аграриям.

«Сам Россельхознадзор предлагает определить полугодовой переходный период. Минпромторг пытается увеличить этот срок. Чем все это закончится – нам сложно сказать. Единственное, к чему пришли регулирующие органы, – первые полгода будут переходными, и максимум, чем будут ограничиваться контрольно-надзорные органы, – предупреждением», – рассказал во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ветеринарный врач ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахмитов.

Денежные штрафы до 1 января 2019 года налагаться не будут. Кроме того, у «Меркурия» на данный момент есть проблема с загрузкой серверов – возникают задержки по несколько часов.

«Это объясняется очень просто – в России очень много начали регистрировать поднадзорных объектов, выписывать сами ветеринарно-сопроводительные документы и периодически система дает сбой», – подчеркнул Булат Нуриахмитов.

При этом, по словам Булата Нуриахмитова, существует 10-кратный задел прочности – Россельхознадзор не планирует наращивать мощности серверов, так как техника быстро устаревает. Для того чтобы обеспечить всех пользователей системы, надзорному органу достаточно 2-3 месяца.

Система «Меркурий» позволит отследить сырье от поля до прилавка – аграрий регистрирует сырье в системе, после чего оно попадает на завод. Промышленный объект также вносит данные о том, что было произведено и в каком объеме.