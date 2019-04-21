Троих пострадавших на пожаре в Нижнекамске доставили из Набережных Челнов в Уфу

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Троих пострадавших на пожаре в Нижнекамске доставили на лечение в Уфу, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Три человека были доставлены наземным транспортом из Челнов в Уфу бригадами РЦМК Республики Башкортостан, так как они являются жителями Башкирии. Сейчас их поместили в ожоговый центр больницы № 18. Транспортировка прошла успешно», – уточнили в Минздраве.

На сегодняшний день всем 17 пострадавшим оказывается медицинская помощь. Шесть пациентов находятся в РКБ в тяжелом состоянии. В БСМП Челнов находятся три человека, двое из них в тяжелом состоянии, один пациент – в крайне тяжелом. В нижнекамской ЦРБ три человека находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшую пятницу на территории промзоны Нижнекамска вспыхнул пожар. В результате 17 рабочих получили серьезные ожоги.

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