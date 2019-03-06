Самозанятыми стали уже 8,6 тыс. жителей Татарстана

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В качестве самозанятых зарегистрировалось 8 тыс. 600 жителей Татарстана. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Сафиуллин на совместном совещании финансовых органов по итогам I квартала 2019 года при участии Президента РТ Рустама Минниханова.

«Сегодня уже 8 тыс. 600 татарстанцев стали плательщиками налога на профессиональный доход. Количество зарегистрированных самозанятых постоянно увеличивается», – заявил Сафиуллин.

На 1 апреля сумма собранных с самозанятых налогов достигла примерно 2 млн рублей. Данную сумму перечислили те, кто зарегистрировался в январе. Отчисления с доходов самозанятых татарстанцев за февраль придут 25 апреля.

Подытоживая заседание, Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил надежду на то, что реализуемый пока в республике и еще трех регионах проект по введению налога на профессиональный доход будет воплощен по всей стране.

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