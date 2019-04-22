После гибели семьи с детьми на ночном пожаре в Казани возбуждено уголовное дело

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). По факту гибели семьи на ночном пожаре в Казани возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«После трагедии на улице Пестреля возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, гибель людей произошла из-за отравления дымом. Точная причина пожара еще устанавливается», – отметил Шептицкий.

В данный момент специалисты продолжают осматривать место происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых для расследования экспертиз.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало видео с места тушения дома на улице Пестреля, где огнеборцы обнаружили тела престарелой женщины, супружеской пары и троих детей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.