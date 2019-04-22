(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Появилось видео тушения ночного пожара в Казани, в котором погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На кадры попала проливка дома, сгоревшего почти полностью, а также разборы завалов.

В МЧС отметили, что в причинах возгорания разбираются дознаватели ОНД и эксперты судебно-исследовательской лаборатории. По их мнению, наиболее вероятная причина пожара – неисправность проводки или перегрузка сети.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью на Пестеля в Авиастроительном районе Казани загорелся дом. В процессе тушения огнеборцы обнаружили тела престарелой женщины, супружеской пары, двух мальчиков школьного возраста и девятимесячной девочки.

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