(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Появилось видео тушения ночного пожара в Казани, в котором погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На кадры попала проливка дома, сгоревшего почти полностью, а также разборы завалов.
В МЧС отметили, что в причинах возгорания разбираются дознаватели ОНД и эксперты судебно-исследовательской лаборатории. По их мнению, наиболее вероятная причина пожара – неисправность проводки или перегрузка сети.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью на Пестеля в Авиастроительном районе Казани загорелся дом. В процессе тушения огнеборцы обнаружили тела престарелой женщины, супружеской пары, двух мальчиков школьного возраста и девятимесячной девочки.